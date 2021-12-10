Илон Маск заявил о желании уйти с работы и стать блогером

«Подумываю о том, чтобы уволиться с работы и стать инфлюэнсером (прим. от англ. influence; пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию) на полную ставку. Что думаете об этом?», — написал Маск.

Сегодня также стало известно, что предприниматель продолжает распродавать акции Tesla. Он продал ещё один крупный пакет бумаг стоимостью почти $1 млрд.

Напомним, в начале ноября Маск провёл опрос в Twitter. Он спросил подписчиков, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla. Более половины опрошенных высказались за продажу акций.