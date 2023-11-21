Илон неунывающий: Маск анонсировал очередной полёт Starship, несмотря на аварию

Илон неунывающий: Маск анонсировал очередной полёт Starship, несмотря на авариюПримерно через месяц состоится очередной полёт
Илон Маск назвал срок очередных испытаний Starship, несмотря на аварию. Илон Маск ответил на вопрос одного из подписчиков в соцсети Х, когда может состояться очередной испытательный полёт тяжёлого транспортного корабля Starship Flight 3.
По словам Маска, полёт должен состояться через 3-4 недели. Вопрос был вызван ситуацией с транспортной системой Starship: после успешного старта и разделения ступеней испытания завершились аварией.
При этом SpaceX должна провести всесторонне расследование причин аварии под полным контролем Федерального управления гражданской авиации США.
«Лётное оборудование для Starship Flight 3 должно быть готово к запуску через три-четыре недели. В ангаре Highbay находятся сразу три корабля на завершающей стадии производства», — ответил Илон Маск.