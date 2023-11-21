Илон неунывающий: Маск анонсировал очередной полёт Starship, несмотря на аварию

По словам Маска, полёт должен состояться через 3-4 недели. Вопрос был вызван ситуацией с транспортной системой Starship: после успешного старта и разделения ступеней испытания завершились аварией.

При этом SpaceX должна провести всесторонне расследование причин аварии под полным контролем Федерального управления гражданской авиации США.

«Лётное оборудование для Starship Flight 3 должно быть готово к запуску через три-четыре недели. В ангаре Highbay находятся сразу три корабля на завершающей стадии производства», — ответил Илон Маск.