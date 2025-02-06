Илона Маска начали обвинять в «технофашизме». Этому дали объяснение

Опубликовано 06 февраля 2025, 00:451 мин.
Илона Маска начали обвинять в «технофашизме». Этому дали объяснениеПочему Илона Маска обвиняют в «технофашизме»
Объяснены обвинения Илона Маска в «технофашизме». Российский политолог Глеб Кузнецов объяснил, почему Илона Маска называют «технофашистом». В интервью «Ленте.ру» он отметил, что левые политики и СМИ часто используют слово «фашист» для всех, кто им не нравится.
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По его мнению, такие обвинения не стоит воспринимать всерьёз. Однако Маска и других крупных IT-предпринимателей можно назвать «технофеодалами». Сегодня цифровые магнаты не ведут честную конкуренцию, а скорее контролируют пользователей, превращая их в ресурс для своих платформ.
Эти обвинения усилились после его участия в митинге в Вашингтоне 20 января 2025 года, где он использовал жест, воспринятый многими как нацистское приветствие (осуждаем). Это вызвало широкий резонанс, включая критику со стороны политиков и историков, которые усмотрели в его действиях «фашистские коннотации». Позже Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», известную своими «правыми» взглядами.