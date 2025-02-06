Илона Маска начали обвинять в «технофашизме». Этому дали объяснение

По его мнению, такие обвинения не стоит воспринимать всерьёз. Однако Маска и других крупных IT-предпринимателей можно назвать «технофеодалами». Сегодня цифровые магнаты не ведут честную конкуренцию, а скорее контролируют пользователей, превращая их в ресурс для своих платформ.

Эти обвинения усилились после его участия в митинге в Вашингтоне 20 января 2025 года, где он использовал жест, воспринятый многими как нацистское приветствие (осуждаем). Это вызвало широкий резонанс, включая критику со стороны политиков и историков, которые усмотрели в его действиях «фашистские коннотации». Позже Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», известную своими «правыми» взглядами.