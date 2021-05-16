Илона Маска назвали самовлюблённым мошенником

Создатель Dogecoin Джексон Палмер (Jackson Palmer) раскритиковал Маска через день после того, как предприниматель объявил, что компания Tesla больше не будет принимать платежи в биткойнах. По какой-то причине позже Палмер удалил эти сообщения.

Стоит отметить, что такая реакция от создателя Dogecoin выглядит немного странной. Благодаря Илону Маску, который много упоминал в своём Twitter эту криптовалюту, курс её взлетел. Кроме того, недавно Маск рассказал, что компания SpaceX запустит миссию, оплаченную токенами Dogecoin. Это подтверждает статус мемной криптовалюты как самого что ни на есть серьёзного средства платежа.