Илона Маска не взяли в совет майнеров биткойна

Стоит отметить, что членство в совете майнеров биткойна бесплатное. BMC решили создать после встречи с Илоном Маском, на которой обсуждалось влияние добычи криптовалют на природу. При этом сам Маск оказался в итоге не причастен к организации.

BMC уже успели раскритиковать. Создание совета назвали «регуляторным захватом» индустрии майнинга. Некоторые считают, что BMC может стать «централизованным контактным пунктом» для властей. Пока организация планирует лишь проводить регулярные встречи и анализ индустрии.