Илона Маска не взяли в совет майнеров биткойна

Наука и технологии
Сегодня в 12:57
Илона Маска не взяли в совет майнеров биткойнаОн поучаствовал только в одной встрече
Организация Bitcoin Mining Council (BMC) приступила к работе. В неё могут вступить участники криптовалютной отрасли, желающие делиться показателями энергопотребления и хешрейта в исследовательских и образовательных целях. Илону Маску, который влияет на котировки криптовалют своими твитами, там места не нашлось.
Стоит отметить, что членство в совете майнеров биткойна бесплатное. BMC решили создать после встречи с Илоном Маском, на которой обсуждалось влияние добычи криптовалют на природу. При этом сам Маск оказался в итоге не причастен к организации.
BMC уже успели раскритиковать. Создание совета назвали «регуляторным захватом» индустрии майнинга. Некоторые считают, что BMC может стать «централизованным контактным пунктом» для властей. Пока организация планирует лишь проводить регулярные встречи и анализ индустрии.