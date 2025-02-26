Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 15:45
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Илона Маска обвинили в использовании своего положения в правительстве США

FAA тестирует спутник Starlink компании SpaceX для удаленной связи на фоне споров
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) тестирует спутниковую сеть Starlink компании SpaceX для улучшения связи в отдаленных районах, таких как Аляска. Это произошло после сообщений о том, что инженеры SpaceX присоединились к FAA, чтобы помочь модернизировать систему управления воздушным движением.
Илона Маска обвинили в использовании своего положения в правительстве США
© Ferra.ru

По данным Bloomberg, FAA планирует установить 4 000 терминалов Starlink в течение следующих 12−18 месяцев, а первые испытания уже проводятся. CNN сообщает, что SpaceX заключила контракт с FAA, но подробности остаются неясными. FAA также заключило сделку с Verizon на 2 миллиарда долларов для модернизации IT-инфраструктуры, но Илон Маск раскритиковал ее как неэффективную.

Это партнерство вызывает опасения по поводу потенциального конфликта интересов. Организация Маска, DOGE, возглавляет реструктуризацию правительства, включающую сокращение федеральных рабочих мест и агентств. Критики утверждают, что интеграция Starlink в федеральные системы даст Маску еще больше контроля над американской инфраструктурой, поскольку его компания уже доминирует в спутниковой индустрии.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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