Илона Маска обвинили в использовании своего положения в правительстве США

По данным Bloomberg, FAA планирует установить 4 000 терминалов Starlink в течение следующих 12−18 месяцев, а первые испытания уже проводятся. CNN сообщает, что SpaceX заключила контракт с FAA, но подробности остаются неясными. FAA также заключило сделку с Verizon на 2 миллиарда долларов для модернизации IT-инфраструктуры, но Илон Маск раскритиковал ее как неэффективную.

Это партнерство вызывает опасения по поводу потенциального конфликта интересов. Организация Маска, DOGE, возглавляет реструктуризацию правительства, включающую сокращение федеральных рабочих мест и агентств. Критики утверждают, что интеграция Starlink в федеральные системы даст Маску еще больше контроля над американской инфраструктурой, поскольку его компания уже доминирует в спутниковой индустрии.