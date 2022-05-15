Илона Маска обвинили в нарушении договора о неразглашении юристы Twitter

Twitter объявил о сделке по продаже компании основателю Tesla 25 апреля. Но пару дней назад Маск заявил, что поглощение за $44 млрд "временно приостановлено", пока он ожидает ясности относительно количества фейк-аккаунтов.

В своем твите Маск сообщил, что его команда проведет собственную случайную выборку из 100 аккаунтов в Twitter.

Раскрытие размера выборки Twitter, похоже было ошибкой, поскольку в субботу он заявил, что разглашение этой информации означает "нарушение" соглашения о неразглашении, о чем ему сообщили юристы Twitter.