Илона Маска обязали дать очередные показания в суде по делу о покупке Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выясняет, не нарушил ли Маск законы, не сообщив о покупке акций Twitter в установленные сроки. Он якобы пропустил срок на 11 дней, потенциально сэкономив миллионы и искусственно занизив цену акций.

В коллективном иске, поданном акционерами Twitter, также утверждается, что Маск участвовал в преднамеренной схеме покупки акций Twitter по дешевке с привлечением неназванного банкира Morgan Stanley. Эта схема, как сообщается, включала в себя сокрытие сделок и создание вводящих в заблуждение твитов, чтобы сбить с толку потенциальных конкурентов.

Маск утверждал, что комиссия превысила свои полномочия, но судья с ним не согласился. Теперь ему предстоит пятичасовой допрос, который, вероятно, будет посвящен покупке акций Twitter и сопутствующим инвестициям.