Наука и технологии
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Илона Маска «поместили» в известный фантастический сериал
И Джеффа Безоса
Очередной дипфейк: на этот раз умельцы «поместили» основателя Tesla Илона Маска (Elon Musk) и главу Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) в известный фантастический сериал — Star Trek.
Предпринимателей сделали персонажами первого пилотного эпизода сериала — «The Cage». Безос стал талосианцем — пришельцем с огромной головой, а Маск — Кристофером Пайком, капитаном звездолёта USS Enterprise.
В эпизоде, который использовали создатели дипфейка, талосианцы захватили Пайка, чтобы использовать его для размножения людей. На протяжении серии капитан пытается сбежать. В итоге талосианцы приходят к выводу, что непокорные люди не очень подойдут им для реализации плана.
В приведённом отрывке показан диалог между пришельцем-Безосом и капитаном-Маском.