Илона Маска «поместили» в известный фантастический сериал

Предпринимателей сделали персонажами первого пилотного эпизода сериала — «The Cage». Безос стал талосианцем — пришельцем с огромной головой, а Маск — Кристофером Пайком, капитаном звездолёта USS Enterprise.

В эпизоде, который использовали создатели дипфейка, талосианцы захватили Пайка, чтобы использовать его для размножения людей. На протяжении серии капитан пытается сбежать. В итоге талосианцы приходят к выводу, что непокорные люди не очень подойдут им для реализации плана.

В приведённом отрывке показан диалог между пришельцем-Безосом и капитаном-Маском.