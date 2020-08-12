Наука и технологии
Сегодня 17:25
Илона Маска попросили провести в Белоруссию бесплатный интернет
Создана петиция
Протесты в Белоруссии сопровождаются проблемами с доступом в интернет. В связи с этим на Change.org появилась петиция-обращение к Илону Маску с просьбой провести в Белоруссию бесплатный интернет.
В тексте петиции сказано, что граждане Белоруссии просят Илона Маска провести публичное бета-тестирование спутникового интернета Starlink компании SpaceX в стране.
Авторы петиции пишут, что Александр Лукашенко, «последний диктатор Европы», отдал приказ заблокировать доступ в интернет. Люди считают, что он сделал это специально, чтобы протестующие не могли координировать свои действия друг с другом и чтобы правда о событиях не попала в мировые новости.
На момент публикации новости петицию более 3000 человек. Цель — набрать 5000 подписей.
Напомним, сам Лукашенко заявляет, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы.