Илона Маска попросили провести в Белоруссию бесплатный интернет

В тексте петиции сказано, что граждане Белоруссии просят Илона Маска провести публичное бета-тестирование спутникового интернета Starlink компании SpaceX в стране.

Авторы петиции пишут, что Александр Лукашенко, «последний диктатор Европы», отдал приказ заблокировать доступ в интернет. Люди считают, что он сделал это специально, чтобы протестующие не могли координировать свои действия друг с другом и чтобы правда о событиях не попала в мировые новости.

На момент публикации новости петицию более 3000 человек. Цель — набрать 5000 подписей.

Напомним, сам Лукашенко заявляет, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы.