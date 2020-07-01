Илона Маска предложили исключить из совета директоров собственной компании

Дело в том, то в 2018 году Маск заключил с акционерами сделку, по условиям которой вознаграждение предпринимателя и гендиректора Tesla привязано к финансовым целям компании. Если Tesla достигнет рыночной стоимости в $650 млрд, то Илон Маск получит $55,8 млрд. В мае предприниматель получил первое вознаграждение, так как капитализация Tesla достигла $100 млрд.

В PIRC считают, что акционеры компании должны аннулировать сделку и не переизбирать Маска в совет директоров. Помимо этого консультанты предупредили о репутационных рисках из-за твитов Илона.