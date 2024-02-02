Илона Маска признали «самым переоцененным руководителем». Второй год подряд

Это происходит на фоне бурного года для предприятий Маска. Акции Tesla резко упали, сведя на нет миллиарды рыночной стоимости, а обещания по созданию самоуправляемых автомобилей так и остались невыполненными, несмотря на многолетнюю шумиху. Кроме того, планы SpaceX по созданию города на Марсе кажутся все более отдаленными, а спорное приобретение Twitter вызвало пока лишь финансовые проблемы.

Склонность Маска давать слишком много обещаний и недовыполнять их, а также его недавние увлечения, похоже, подорвали доверие его коллег. Даже его собственное творение ИИ, чатбот Grok, выдал жестокую, но, похоже, точную характеристику в одно слово: «переоцененный».

Сможет ли он вернуть себе былое реноме, еще предстоит выяснить, но пока ярлык «переоцененный», похоже, не снимается, по крайней мере у Fortune.