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Илона Маска призывают наконец закрыть заводы по производству электромобилей из-за коронавируса
Маск считает панику вокруг коронавируса «тупой»
Илона Маска (Elon Musk) призывают наконец закрыть заводы по производству электромобилей Tesla из-за коронавируса. Скептически настроенный к панике вокруг инфекции предприниматель надеялся избежать этого.
Власти области залива Сан-Франциско и местные шерифы заявили, что Tesla должна приостановить работу на заводах на три недели. Компания до сих пор игнорировала предписания по поводу карантина.
Приказ о самоизоляции вступил в силу в области залива на днях. Сначала представители Tesla решили, что данная мера компании не коснётся, так как её будут рассматривать в качестве «важного бизнеса». Шериф же заявил, что Tesla к данной категории не относится.
При этом Маск разрешил сотрудникам оставаться дома, если они чувствуют себя некомфортно. Неясно, правда, платят ли им при этом.