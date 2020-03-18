Илона Маска призывают наконец закрыть заводы по производству электромобилей из-за коронавируса

Власти области залива Сан-Франциско и местные шерифы заявили, что Tesla должна приостановить работу на заводах на три недели. Компания до сих пор игнорировала предписания по поводу карантина.

Приказ о самоизоляции вступил в силу в области залива на днях. Сначала представители Tesla решили, что данная мера компании не коснётся, так как её будут рассматривать в качестве «важного бизнеса». Шериф же заявил, что Tesla к данной категории не относится.

При этом Маск разрешил сотрудникам оставаться дома, если они чувствуют себя некомфортно. Неясно, правда, платят ли им при этом.