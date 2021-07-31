Илона Маска уличили в попытке продать Tesla компании Apple

Наука и технологии
Сегодня в 14:50
Илона Маска уличили в попытке продать Tesla компании AppleНо Маск отрицает встречу с Куком
Журналист The Wall Street Journal Тим Хиггинс описал в книге «Игра во власть: Tesla, Илон Маск и ставка века» историю о том, как Илон Маск и Тим Кук якобы пытались договориться о продаже Tesla компании Apple. Закончилось всё, по заверениям журналиста, ругательствами Кука. Илон Маск уже успел опровергнуть эту информацию.
В книге сказано, что глава Apple Тим Кук позвонил Маску в 2016 году. Обсуждалась якобы продажа Tesla производителю техники. Переговоры дошли до того, что Маск сказал Куку, что согласится на сделку, только если займёт пост гендиректора Apple. Тим после этого, как утверждается, выругался и повесил трубку.
Илон Маск сегодня написал в Twitter, что он никогда не разговаривал и не переписывался с Куком. Предприниматель не отрицает, что когда-то просил о встрече с главой Apple, чтобы поговорить о продаже Tesla. Но ни о каких условиях сделки даже речи не шло. Кроме того, Кук отказался от встречи. А Tesla тогда оценивалась примерно в 6% от текущей стоимости.