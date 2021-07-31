Илона Маска уличили в попытке продать Tesla компании Apple

В книге сказано, что глава Apple Тим Кук позвонил Маску в 2016 году. Обсуждалась якобы продажа Tesla производителю техники. Переговоры дошли до того, что Маск сказал Куку, что согласится на сделку, только если займёт пост гендиректора Apple. Тим после этого, как утверждается, выругался и повесил трубку.

Илон Маск сегодня написал в Twitter, что он никогда не разговаривал и не переписывался с Куком. Предприниматель не отрицает, что когда-то просил о встрече с главой Apple, чтобы поговорить о продаже Tesla. Но ни о каких условиях сделки даже речи не шло. Кроме того, Кук отказался от встречи. А Tesla тогда оценивалась примерно в 6% от текущей стоимости.