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Илона Маска заманили в Краснодар

Для этого сняли полноценное видеоприглашение
Организаторы краснодарского форума для предпринимателей под названием “Дело за малым” создали видеоролик, в котором приглашают главу Tesla и Space X Илона Маска посетить их мероприятие. Также они разместили рекламу форума прямо возле здания Space X в Калифорнии.

Так, установленный в США билборд имеет несколько экранов — один из них, например, является прямой отсылкой к популярному в интернете мему “как тебе такое, Илон Маск?”. Также он содержит QR-код, в котором спрятана ссылка на сайт welcomeelon.com. Другой билборд ссылает на этот сайт напрямую. К слову, представитель креативного агентства, создавшего весь этот проект, подтвердил факт реального размещения объявления в Калифорнии.

Еще одним способом, который организаторы мероприятия выбрали, чтобы пригласить главу SpaceX в Россию, оказалось видеоприглашение. В нем организаторы форума восхваляют миллиардера в песне, написанной на мотив советских “Крылатых качелей”.

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