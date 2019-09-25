Илона Маска заманили в Краснодар

Так, установленный в США билборд имеет несколько экранов — один из них, например, является прямой отсылкой к популярному в интернете мему “как тебе такое, Илон Маск?”. Также он содержит QR-код, в котором спрятана ссылка на сайт welcomeelon.com. Другой билборд ссылает на этот сайт напрямую. К слову, представитель креативного агентства, создавшего весь этот проект, подтвердил факт реального размещения объявления в Калифорнии.

Еще одним способом, который организаторы мероприятия выбрали, чтобы пригласить главу SpaceX в Россию, оказалось видеоприглашение. В нем организаторы форума восхваляют миллиардера в песне, написанной на мотив советских “Крылатых качелей”.