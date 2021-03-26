Илона Маска заставят удалить твит 2018 года

Илона Маска в Twitter спросили, что он думает насчёт объединений рабочих. На этом предприниматель ответил, что сотрудников Tesla ничто не останавливает от вступления в профсоюзы, они могли бы сделать это хоть завтра, если бы хотели. Однако у них нет никаких причин, чтобы соглашаться платить профсоюзные взносы и отказываться от опционов на акции.

Помимо удаления твита, Tesla должна будет разместить на своих заводах по всей стране уведомление о «незаконном твите».

Twitter Илона Маска не в первый раз становится предметом споров. Недавно инвестор Tesla подал в суд на предпринимателя и совет директоров компании, из-за того, что «беспорядочные» твиты Маска подвергают Tesla миллиардным рискам.