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Илону Маску дали звание «Человек года»Он заслужил
Американский журнал Time признал «Человеком года» основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Эксперты пришли к выводу, что этот человек оказывает необычайное влияние на жизнь на Земле и потенциально на жизнь вне Земли тоже.
Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей»... Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния в $250 млрд и самым богатым частным лицом в истории.
Time
В прошлом году людьми года по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис, которые на тот момент были избранными президентом и вице-президентом США, но ещё не вступили в должность.
Источник: РИА Новости