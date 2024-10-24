Илону Маску грозит 5 лет тюрьмы. Его обвинили в покупке голосов

Министерство юстиции расследует выплаты избирателям

Министерство юстиции США проводит расследование по жалобам на предложение Илонa Маска выплатить в общей сложности $ 1 миллион зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах, подписывающим петицию «в поддержку Конституции». Сначала выплата составляла $ 47, затем увеличилась до $ 100, а Маск подвергся критике за «незаконную покупку голосов», особенно в контексте выборов и его поддержки Дональда Трампа.