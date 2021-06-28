Илону Маску исполнилось 50 лет

Что интересно, буквально накануне этой даты, состояние американского бизнесмена выросло на 9,9 млрд долларов. Самый большой вклад в рост внёс резкий подъём стоимости акций Tesla. Из-за него состояние Маска достигло 165,9 млрд долларов, сообщает Forbes.

Стоит отметить, что несмотря на всё это, глава Tesla находится лишь на третьем месте списка богатейших людей планеты. Впереди него расположились основатель Amazon Джефф Безос и глава LVMH Бернар Арно.

Напомним, что Илон Маск возглавляет сразу несколько крупных компаний, в том числе космическую SpaceX и её «подразделение» Starlink, Boring Company и, разумеется, Tesla.