Илону Маску предложили пост спикера Палаты представителей США

Опубликовано 21 декабря 2024, 12:001 мин.
Илону Маску предложили пост спикера Палаты представителей СШАМожет и согласиться, зная его
После того как Илон Маск повлиял на срыв сделки по финансированию правительства США, несколько законодателей от Республиканцев призвали его стать спикером Палаты представителей. Первым эту идею предложил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, заявив, что избрание Маска нарушит «вашингтонский истеблишмент».
Сенатор от штата Юта Майк Ли и представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин также выразили поддержку Маску.
Влияние Маска на недавний законопроект о финансировании, который привел к остановке работы федерального правительства, сделало его противоречивой фигурой в политике. Хотя в Конституции нет требования, чтобы спикер был членом Конгресса, идея Маска на эту роль набирает обороты среди некоторых законодателей.