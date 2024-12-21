Илону Маску предложили пост спикера Палаты представителей США

Сенатор от штата Юта Майк Ли и представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин также выразили поддержку Маску.

Влияние Маска на недавний законопроект о финансировании, который привел к остановке работы федерального правительства, сделало его противоречивой фигурой в политике. Хотя в Конституции нет требования, чтобы спикер был членом Конгресса, идея Маска на эту роль набирает обороты среди некоторых законодателей.