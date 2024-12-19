Илону Маску разрешили открыть детский сад в Техасе

Расположенная неподалеку от таких компаний Маска, как SpaceX и The Boring Co. в Бастропе, штат Техас, Ad Astra может быть предназначена для детей сотрудников Маска. В объявлении о вакансии учителя подчеркивается цель «воспитания нового поколения новаторов по методике Монтессори».

Поступок Маска перекликается с аналогичными действиями других технологических деятелей, таких как Марк Цукерберг, Джефф Безос и Билл Гейтс, которые инвестировали в образовательные предприятия.