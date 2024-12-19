Илону Маску разрешили открыть детский сад в Техасе

Опубликовано 19 декабря 2024, 05:151 мин.
Илону Маску разрешили открыть детский сад в ТехасеСтремясь к инновациям в образовании
Илон Маск открывает новый детский сад недалеко от своего предприятия в Техасе. Дошкольное учреждение под названием Ad Astra недавно получила разрешение штата на обучение до 21 ребенка. Это частная школа, которая будет работать по системе Монтессори, для детей в возрасте от трех до девяти лет.
Расположенная неподалеку от таких компаний Маска, как SpaceX и The Boring Co. в Бастропе, штат Техас, Ad Astra может быть предназначена для детей сотрудников Маска. В объявлении о вакансии учителя подчеркивается цель «воспитания нового поколения новаторов по методике Монтессори».
Поступок Маска перекликается с аналогичными действиями других технологических деятелей, таких как Марк Цукерберг, Джефф Безос и Билл Гейтс, которые инвестировали в образовательные предприятия.