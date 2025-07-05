Гросса, по данным СМИ, переманила одна небезызвестная экстремистская компания (у неё ещё своя соцсеть есть), которая активно нанимает ведущих специалистов в области ИИ. Марк Цукерберг недавно даже создал отдельное подразделение, вложив миллиарды долларов в развитие ИИ. Однако имя Гросса не упоминалось в числе новых сотрудников.

Другой сооснователь Safe Superintelligence, Даниэль Леви, теперь станет президентом компании, а техническая команда будет напрямую подчиняться Суцкеверу.

Компания эта, кстати, пыталась купить Safe Superintelligence, но Суцкевер отказался.