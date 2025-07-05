Опубликовано 05 июля 2025, 14:151 мин.
Илья Суцкевер стал гендиректором Safe Superintelligence — прошлого переманилиПосле ухода Даниэля Гросса
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер стал генеральным директором своей новой компании Safe Superintelligence, которую он основал в прошлом году. Ранее эту должность занимал предприниматель и инвестор Даниэль Гросс, но он покинул компанию 29 июня. Теперь Суцкевер официально занял его место.
© Safe Superintelligence
Гросса, по данным СМИ, переманила одна небезызвестная экстремистская компания (у неё ещё своя соцсеть есть), которая активно нанимает ведущих специалистов в области ИИ. Марк Цукерберг недавно даже создал отдельное подразделение, вложив миллиарды долларов в развитие ИИ. Однако имя Гросса не упоминалось в числе новых сотрудников.
Другой сооснователь Safe Superintelligence, Даниэль Леви, теперь станет президентом компании, а техническая команда будет напрямую подчиняться Суцкеверу.
Компания эта, кстати, пыталась купить Safe Superintelligence, но Суцкевер отказался.