Имеет смысл закупиться заранее: в Wildberries спрос на медицинские маски вырос на 50%

По данным пресс-служба ритейлера, за прошедшую неделю спрос на защитные маски по всей стране вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

В Санкт-Петербурге, например, количество заказов на маски увеличилось на 142%. У Москвы результаты ниже, но и там все равно заметно увеличение спроса на 61%. Татарстан занял третье место с увеличением этих значений на 40%. Краснодарский край замыкает четверку лидеров с 35% увеличением спроса на средства индивидуальной защиты.