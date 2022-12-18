15:11, 18 декабря 2022
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Имеет смысл закупиться заранее: в Wildberries спрос на медицинские маски вырос на 50%В некоторых регионах спрос увеличился в разы
В России резко возрос спрос на защитные маски в связи с ростом случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает Wildberries. Немалую роль сыграли и рекомендации властей по использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Фото: Unsplash
По данным пресс-служба ритейлера, за прошедшую неделю спрос на защитные маски по всей стране вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.
В Санкт-Петербурге, например, количество заказов на маски увеличилось на 142%. У Москвы результаты ниже, но и там все равно заметно увеличение спроса на 61%. Татарстан занял третье место с увеличением этих значений на 40%. Краснодарский край замыкает четверку лидеров с 35% увеличением спроса на средства индивидуальной защиты.