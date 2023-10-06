Иммиграционная и таможенная службы США незаконно следили за геолокацией людей

Агентства приобретали эти данные у коммерческих поставщиков в обход требования Четвертой поправки об ордере, что вызвало обеспокоенность по поводу нарушения неприкосновенности частной жизни.

Автором отчета является Джозеф В. Куффари, генеральный инспектор DHS. В нем освещаются случаи, когда ведомства не только нарушали политику конфиденциальности, но и не обеспечивали должного надзора за законным и этичным использованием данных о местоположении.

В одном из тревожных случаев сотрудник одного из обвиненных ведомств использовал эту технологию для слежки за коллегами без какой-либо законной цели.