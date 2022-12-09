Иммунитет папуасов сформировался под влиянием Денисовцев

Папуасы, коренные жители острова Новая Гвинея, до 5% своего генома обязаны денисовцам, вымершей группе, тесно связанной с неандертальцами, которые известны только по их ДНК и скудным останкам в Сибири и Тибете. Чтобы лучше понять значение этого генетического вклада, исследователи проанализировали геномы 56 папуасских индивидуумов на предмет наличия в них последовательностей ДНК денисовцев или неандертальцев, а затем предсказали, как эти последовательности могут повлиять на функционирование различных типов клеток.

Основываясь на расположении “нечеловеческих” последовательностей, команда обнаружила, что у папуасов денисовская ДНК - но не неандертальская - сильно и последовательно влияет на иммунные клетки и функции. Дальнейшие испытания в клеточных культурах подтвердили, что последовательности денисовской ДНК успешно регулируют близлежащие гены, повышая или понижая их экспрессию таким образом, что это может повлиять на реакцию человека на инфекции.

Новое исследование предполагает, что денисовские последовательности ДНК изменяли иммунный ответ у ранних современных людей, живших в Новой Гвинее и на близлежащих островах, потенциально помогая им адаптироваться к местной среде.