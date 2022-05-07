Императорским пингвинам предрекли скорое исчезновение

Императорский пингвин, самый большой в мире и один из двух видов пингвинов, эндемичных для Антарктики, рожает во время антарктической зимы и нуждается в твердом морском льду с апреля по декабрь, чтобы гнездить птенцов.

Если море замерзает позже или тает преждевременно, императорская семья не может завершить свой репродуктивный цикл, что и произошло в колонии Халли-Бей в море Уэдделла, второй по величине колонии императорских пингвинов, где в течение трех лет погибли все птенцы.

Выводы ученых указывают на мрачное будущее этого вида, если изменение климата не будет смягчено.

“Климатические прогнозы показывают, что колонии, расположенные между 60 и 70 градусами южной широты, исчезнут в ближайшие несколько десятилетий, то есть в ближайшие 30-40 лет”, - сказал эксперт агентству Reuters.