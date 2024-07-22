Имплантат мозга нового поколения оснастили графеновым чипом

Графеновый чип обладает превосходной электропроводностью и стабильностью, способен выдерживать в 200 раз больше заряда без возникновения вредных реакций, что делает его идеальным как для записи сигналов мозга, так и для его стимуляции, пишут разработчики. Этот прорыв может значительно улучшить лечение неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Первые испытания на людях пройдут в Манчестерском университете, где графеновый BCI будет помогать в точной резекции опухоли мозга.

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