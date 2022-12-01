Наука и технологии
13:16, 01 декабря 2022
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Имплантируемый в мозг компьютер Neuralink испытают на людях в течении полугода

По крайней мере так считает гендиректор компании

Neuralink провела свое третье мероприятие, где генеральный директор компании Илон Маск объявил, что, “вероятно, примерно через шесть месяцев мы сможем установить Neuralink в человека”.

Имплантируемый в мозг компьютер Neuralink испытают на людях в течении полугода

Ранее в феврале компания Neuralink подтвердила, что обезьяны погибли во время тестирования прототипов ее имплантатов.

"Прежде чем мы даже подумаем о том, чтобы поместить устройство в животное, мы делаем все возможное для тщательного тестирования, мы не беспечно относимся к помещению этих устройств в животных", - сказал Маск. Neuralink все еще работает над получением одобрения FDA.

Устройство “опирается” на 1024 провода диаметром 5 микрон, которые "вшиваются" в серое вещество испытуемого для формирования связей с окружающими нейронами, обеспечивая выборку электрических сигналов мозга с высоким разрешением и переводя аналоговые электрические импульсы в цифровой компьютерный код. Пока что все, чего удалось добиться Neuralink, - это заставить обезьяну играть в Pong без джойстика.

Того и глядишь, уже в обозримом будущем человечество забудет о существовании смартфонов и будет использовать вместо них собственный мозг.

Источник фото:Neuralink
Источник:Engadget
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