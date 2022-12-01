Имплантируемый в мозг компьютер Neuralink испытают на людях в течении полугода

Ранее в феврале компания Neuralink подтвердила, что обезьяны погибли во время тестирования прототипов ее имплантатов.

"Прежде чем мы даже подумаем о том, чтобы поместить устройство в животное, мы делаем все возможное для тщательного тестирования, мы не беспечно относимся к помещению этих устройств в животных", - сказал Маск. Neuralink все еще работает над получением одобрения FDA.

Устройство “опирается” на 1024 провода диаметром 5 микрон, которые "вшиваются" в серое вещество испытуемого для формирования связей с окружающими нейронами, обеспечивая выборку электрических сигналов мозга с высоким разрешением и переводя аналоговые электрические импульсы в цифровой компьютерный код. Пока что все, чего удалось добиться Neuralink, - это заставить обезьяну играть в Pong без джойстика.

Того и глядишь, уже в обозримом будущем человечество забудет о существовании смартфонов и будет использовать вместо них собственный мозг.