Импорт литографического оборудования в Китай рекордно взлетел на фоне санкций

По данным китайской таможни, объем импорта оборудования для производства микросхем в июне-июле составил почти 5 млрд долларов и увеличился на 70% по сравнению с 2,9 млрд за аналогичный период прошлого года.

Значительная часть импорта пришлась на Нидерланды и Японию, которые скоро введут ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в целях замедления технического прогресса Китая.

Эти ограничения означают, что покупателям определенных инструментов потребуются лицензии голландского и японского правительств. Хотя пока неясно, насколько этот рост связан с ограничением экспорта инструментов, этот шаг свидетельствует о стремлении Китая обеспечить беспрепятственное расширение производства микросхем.