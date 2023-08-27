Импорт литографического оборудования в Китай рекордно взлетел на фоне санкций

Импорт литографического оборудования в Китай рекордно взлетел на фоне санкцийОграничения начнут действовать с сентября
В Китае наблюдается резкий рост импорта полупроводникового оборудования, достигший рекордных показателей накануне введения ограничений на экспорт со стороны союзников США, пишет Financial Times.
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По данным китайской таможни, объем импорта оборудования для производства микросхем в июне-июле составил почти 5 млрд долларов и увеличился на 70% по сравнению с 2,9 млрд за аналогичный период прошлого года.
Значительная часть импорта пришлась на Нидерланды и Японию, которые скоро введут ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в целях замедления технического прогресса Китая.
Эти ограничения означают, что покупателям определенных инструментов потребуются лицензии голландского и японского правительств. Хотя пока неясно, насколько этот рост связан с ограничением экспорта инструментов, этот шаг свидетельствует о стремлении Китая обеспечить беспрепятственное расширение производства микросхем.