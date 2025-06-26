Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2025, 09:00
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Импорт оружия только вредит экономике Евросоюза — эксперты

Оказался вредным для экономики Евросоюза
Если страны Европейского союза будут продолжать покупать оружие за границей вместо того, чтобы создавать своё, они упустят большие экономические выгоды. Об этом сообщает Bloomberg.
Импорт оружия только вредит экономике Евросоюза — эксперты

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Хотя ЕС тратит триллионы евро на оборону, такие расходы при покупке импортного оружия дают только кратковременный рост экономики, который быстро исчезает. Деньги просто уходят из европейской экономики, если не вкладываться в собственные исследования и производство. По требованию США, ЕС должен увеличить военные расходы до 3,5% ВВП. Например, Германия должна потратить почти 700 миллиардов евро к 2035 году, а Италия и Франция — более 400 миллиардов. Это создаёт серьёзное давление на бюджеты стран.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард говорит, что инвестиции в оборону могут поддержать рост экономики. Но по расчётам Bloomberg, эффект будет очень маленьким — рост ВВП крупнейших экономик еврозоны увеличится всего на 0,1−0,2%.

Чтобы добиться реального роста, ЕС нужно больше тратить на исследования и разработку нового оружия, а не только на покупку и обслуживание уже готового оборудования.