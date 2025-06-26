Хотя ЕС тратит триллионы евро на оборону, такие расходы при покупке импортного оружия дают только кратковременный рост экономики, который быстро исчезает. Деньги просто уходят из европейской экономики, если не вкладываться в собственные исследования и производство. По требованию США, ЕС должен увеличить военные расходы до 3,5% ВВП. Например, Германия должна потратить почти 700 миллиардов евро к 2035 году, а Италия и Франция — более 400 миллиардов. Это создаёт серьёзное давление на бюджеты стран.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард говорит, что инвестиции в оборону могут поддержать рост экономики. Но по расчётам Bloomberg, эффект будет очень маленьким — рост ВВП крупнейших экономик еврозоны увеличится всего на 0,1−0,2%.

Чтобы добиться реального роста, ЕС нужно больше тратить на исследования и разработку нового оружия, а не только на покупку и обслуживание уже готового оборудования.