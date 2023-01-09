«Импортозамещение»: МТС запустит собственный музыкальный лейбл

После того, как РФ ввела войска на территорию Украины в феврале 2022 года, зарубежные Warner Music, Universal Music и Sony Music перестали работать в России. Чтобы их заместить, МТС весной представит собственный лейбл. Компания будет обеспечивать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность. Артист, например, сможет использовать МТС как агрегатора для загрузки треков на стриминги для последующей монетизации.

Как отметили эксперты, музыкальный рынок довольно консервативен, большую роль играют личные связи. «Поэтому МТС придется заработать репутацию и доверие аудитории, но с учётом того, что сегмент сильно перераспределяется, появляются новые артисты, которые раньше не сильно занимались продвижением, компания сможет занять заметную долю при условии предложения востребованных сервисов и разумного авансирования», — считают они.