Наука и технологии
20:04, 27 ноября 2022
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Импульсивность в раннем подростковом возрасте оказалась связана с алкоголизмом

А также с антисоциальным поведением

Действительно ли импульсивные подростки приходят к более серьёзным проблемам в будущем? Учёные изучили взаимосвязь между импульсивностью, антисоциальным поведением и употреблением алкоголя на разных этапах взросления.

Импульсивность в раннем подростковом возрасте оказалась связана с алкоголизмом

Фото: unsplash

Для своего исследования учёные привлекли 364 подростка. Средний возраст участников в первой волне исследования составлял 13,5 лет, а в последней — от 18 до 21 года.

Результаты показали, что импульсивность в раннем подростковом возрасте была связана с антисоциальным поведением и употреблением алкоголя в среднем подростковом возрасте. Этой связи не наблюдалось в позднем подростковом возрасте. Интересно также, что антиобщественное поведение в среднем подростковом возрасте предсказывало более высокое употребление алкоголя в позднем подростковом возрасте и в начале взрослой жизни, а импульсивность — нет.

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