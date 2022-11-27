Импульсивность в раннем подростковом возрасте оказалась связана с алкоголизмом

Для своего исследования учёные привлекли 364 подростка. Средний возраст участников в первой волне исследования составлял 13,5 лет, а в последней — от 18 до 21 года.

Результаты показали, что импульсивность в раннем подростковом возрасте была связана с антисоциальным поведением и употреблением алкоголя в среднем подростковом возрасте. Этой связи не наблюдалось в позднем подростковом возрасте. Интересно также, что антиобщественное поведение в среднем подростковом возрасте предсказывало более высокое употребление алкоголя в позднем подростковом возрасте и в начале взрослой жизни, а импульсивность — нет.