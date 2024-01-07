Индейцы выступили против отправки праха человека на Луну: для них она - священна

Навахо считают Луну священным небесным телом, и размещение там человеческих останков равносильно осквернению. В заявлении главы племени Буу Нигрена подчеркивается значение Луны в их культурном наследии и их решительное несогласие с планируемыми космическими захоронениями.

Этот вопрос поднимается не впервые. В 1998 году космический аппарат NASA Lunar Prospector доставил прах Юджина Шумейкера, что вызвало аналогичную критику. NASA пообещало проводить консультации перед будущими миссиями, но Нигрен «видит лишь отсутствие диалога по поводу этого запуска».

В этой миссии участвует частная компания Astrobotic, поэтому влияние NASA ограничено. Хотя с Astrobotic заключен контракт на научную полезную нагрузку, NASA не имеет полномочий в отношении полезной нагрузки, не относящейся к ней. Однако Нигрен утверждает, что роль и потенциальное влияние NASA в этой миссии должны быть признаны.