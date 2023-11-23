Индиана Джонс современности: Альберт Лин попытается найти затерянные города древности

Индиана Джонс современности: Альберт Лин попытается найти затерянные города древностиНовый проект National Geographic
National Geographic приглашает всех в путешествию вместе с современным исследователем Альбертом Лином, который отправляется на поиски тайн затерянных цивилизаций в новом документальном сериале NatGeo «Затерянные города с Альбертом Лином», премьера которого состоится в День благодарения. Лин планирует посетить суданскую пустыню, преодолеть священные горы и исследовать затопленные гробницы под пирамидами в поисках древней столицы королевства Куш.
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От поисков гробницы Чингисхана до пережитого несчастного случая и использования псилоцибина для снятия боли - путешествие Лина можно назвать необычным. Вооружившись такими передовыми технологиями, как LiDAR, беспилотники и 3D-печать, Лин отправляется на поиски не только древних следов, но и «фундаментальных вопросов человеческой цивилизации и нашей общей истории». Каждый затерянный город становится главой, раскрывающей «жизнестойкость человечества, глобальное сотрудничество и тайны неиерархических обществ».