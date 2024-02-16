Индии спрогнозировали становление одной из богатейших стран мира

В период с I по XVII век Индия обладала крупнейшей экономикой, на долю которой приходилась четверть мирового богатства. Это процветание было обусловлено развитием различных отраслей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

Британское правление нанесло системный ущерб, отбросив Индию на нижнюю ступень экономической лестницы. Правда, за десятки лет независимости был достигнут значительный прогресс.

Но сможет ли Индия вернуть себе первое место? Скорее всего да, по крайней мере для этого есть причины:

Недавние проблемы Китая ставят под сомнение его доминирующее положение.

Более быстрые темпы роста и более молодая демографическая ситуация в Индии дают ей конкурентное преимущество.

Продовольственная безопасность, стратегическое расположение и разнообразные ресурсы — дополнительные преимущества.

С полным разбором ситуации вы можете ознакомиться в источнике.