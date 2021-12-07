Индийцам передадут технологии российских танков

Речь идёт об участии «Рособоронэкспорта» в индийском тендере на поставку лёгких танков. Помимо передачи технологий Россия даже предложит локализацию производства отдельных блоков и агрегатов.

Михеев отметил, что «Спрут-СДМ1» — это единственная машина в своём классе, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Кроме того, лёгкий танк может преодолевать водные преграды, вести стрельбу на воде и выполнять задачи в условиях высокогорья. Он вооружён гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров и может использовать боеприпасы, входящие в боекомплект индийских Т-72М1 и Т-90С. Помимо этого, танк получил комплекс управляемого вооружения, позволяющий поражать цели ракетой на дальности до пяти километров.