Индийцы выдавали труд программистов за работу искусственного интеллекта

В 2018 году основатель стартапа заявил, что искусственный интеллект может за час написать приложение на 82%. Однако в разговоре с журналистами представитель Engineer.ai рассказал, что алгоритм способен создать не более 60% приложения. А вместо искусственного интеллекта код пишут разработчики из Индии и других стран.

Как сообщил журналистам ещё один источник, стартап начал работать над технологией только этим летом. Бывшие и нынешние сотрудники Engineer.ai подтвердили WSJ, что большая часть работ выполняется вручную.

Эксперт объяснил изданию, что многие амбициозные стартапы со временем осознают, что создать полноценный искусственный интеллект сложнее, чем казалось. Поэтому и попадают в подобные ситуации. В то же самое время инвесторам становятся всё более интересны стартапы, связанные с ИИ. Согласно исследованию MMC Ventures, начинающие компании из сферы искусственного интеллекта привлекают на 15-50% больше инвестиций, чем другие.