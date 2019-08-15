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Индийцы выдавали труд программистов за работу искусственного интеллекта

На разработку настоящего ИИ не хватило времени и данных
Издание The Wall Street Journal опубликовало материал об индийском стартапе Engineer.ai, который позиционировал себя как разработчика искусственного интеллекта для создания приложений. Как оказалось, код для продуктов писал не пресловутый алгоритм, а настоящие люди.

В 2018 году основатель стартапа заявил, что искусственный интеллект может за час написать приложение на 82%. Однако в разговоре с журналистами представитель Engineer.ai рассказал, что алгоритм способен создать не более 60% приложения. А вместо искусственного интеллекта код пишут разработчики из Индии и других стран.

Как сообщил журналистам ещё один источник, стартап начал работать над технологией только этим летом. Бывшие и нынешние сотрудники Engineer.ai подтвердили WSJ, что большая часть работ выполняется вручную.

Эксперт объяснил изданию, что многие амбициозные стартапы со временем осознают, что создать полноценный искусственный интеллект сложнее, чем казалось. Поэтому и попадают в подобные ситуации. В то же самое время инвесторам становятся всё более интересны стартапы, связанные с ИИ. Согласно исследованию MMC Ventures, начинающие компании из сферы искусственного интеллекта привлекают на 15-50% больше инвестиций, чем другие.

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