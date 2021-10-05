Индийская IT-компания ввела трёхдневную рабочую неделю

Наука и технологии
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Индийская IT-компания ввела трёхдневную рабочую неделюНо платить сотрудникам будут 80 процентов от рыночной ставки
Издание vc.ru раскрыло подробности нового рабочего графика в стартапе Slice из Индии.
Как сообщает vc.ru со ссылкой на Bloomberg, индийский финтех-стартап Slice внедрил для новых сотрудников трёхдневный график работы. Получать при этом работники будут 80 процентов от рыночной ставки. Формат работы может быть любой: "очный" (присутствие в офисе) или удалённый.
В компании считают, что подобное нововведение поможет привлечь талантливых инженеров и выделиться среди остальных организаций. Сейчас в Slice трудятся 450 человек, а в течение трёх лет штат планируется расширить ещё на тысячу сотрудников.