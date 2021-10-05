Индийская IT-компания ввела трёхдневную рабочую неделю

Как сообщает vc.ru со ссылкой на Bloomberg, индийский финтех-стартап Slice внедрил для новых сотрудников трёхдневный график работы. Получать при этом работники будут 80 процентов от рыночной ставки. Формат работы может быть любой: "очный" (присутствие в офисе) или удалённый.