Индийские "хакеры-наемники" пытались получить доступ к судебным документам

Эти сообщения часто маскировались под безобидные сообщения от клиентов, коллег, друзей или родственников. Их целью было предоставить хакерам доступ к почтовым ящикам клиентов и, в конечном итоге, к частной или конфиденциальной информации.

По данным Reuters, объектами этих хакерских атак стали по меньшей мере 75 американских и европейских компаний, три десятка правозащитных и медийных групп, а также множество руководителей западных компаний.

Отчет Reuters основан на интервью с жертвами, исследователями, следователями, бывшими правительственными чиновниками США, юристами и хакерами, а также на анализе судебных документов из семи стран. Он также опирается на уникальную базу данных, включающую более 80 000 электронных писем, отправленных индийскими хакерами 13 000 адресатам за семилетний период.

Отвечая на вопрос об индустрии хакеров-наемников, сотрудник Министерства юстиции Индии направил Reuters на горячую линию по борьбе с киберпреступностью, которая не ответила на просьбу о комментарии.