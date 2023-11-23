Индийские политики начали тратить миллионы на блогеров из-за предстоящих выборов

Эта тенденция, связанная с влиятельными лицами, не просто реклама, а стратегический ход, направленный на создание иллюзии позитива и прогресса. Даже штаты, находящиеся под властью оппозиции, такие как Раджастан, подхватывают эту тенденцию, выделяя государственные расходы на рекламу для интернет-популяризаторов. Использование «инфлюенсеров» с малой аудиторией, особенно в сельской местности, рассматривается как переломный момент.

Однако такое партнерство между «влиятельными лицами» и политиками вызывает опасения в отношении прозрачности, поскольку первые часто не раскрывают своих политических связей в нарушение рекламных стандартов.

По мере бурного развития индустрии влияния в Индии борьба за политическое будущее страны переходит на новое, непредсказуемое поле боя.