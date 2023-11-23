Индийские политики начали тратить миллионы на блогеров из-за предстоящих выборов

Индийские политики начали тратить миллионы на блогеров из-за предстоящих выборовСовременные проблемы требуют современных решений
В гонке за сердца и умы граждан индийские политики используют все возможности социальных сетей, чтобы повлиять на общественное мнение в преддверии выборов 2024 года. От интервью на YouTube до 15-секндных роликов в TikTok - политические тяжеловесы, включая правящую и оппозиционную партию, нанимают разнообразных «авторитетов», имеющий более сотни тысяч подписчиков.
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Эта тенденция, связанная с влиятельными лицами, не просто реклама, а стратегический ход, направленный на создание иллюзии позитива и прогресса. Даже штаты, находящиеся под властью оппозиции, такие как Раджастан, подхватывают эту тенденцию, выделяя государственные расходы на рекламу для интернет-популяризаторов. Использование «инфлюенсеров» с малой аудиторией, особенно в сельской местности, рассматривается как переломный момент.
Однако такое партнерство между «влиятельными лицами» и политиками вызывает опасения в отношении прозрачности, поскольку первые часто не раскрывают своих политических связей в нарушение рекламных стандартов.
По мере бурного развития индустрии влияния в Индии борьба за политическое будущее страны переходит на новое, непредсказуемое поле боя.