Индийские танки не выдержали условий высокогорья

Издание «Военное обозрение» пишет, что средняя высота мест дислокации вооружённых сил Индии в указанном районе составляет 3900 метров. Самые высокие участки достигают 4400-4500 метров.

Журналисты пишут, что индийский основной боевой танк «Арджун» плохо показал себя при испытаниях в условиях среднегорья. А условий высокогорья он и вовсе не выдержал бы. В частности, у танков индийского производства возникают проблемы с устойчивостью работы двигателя при разреженном воздухе. Кроме того, «Арджуны» было тяжело поднять на протяжённом участке с уклоном более 30 градусов.

Танки Т-72 российской разработки, как сообщается, могут без проблем работать в горах.