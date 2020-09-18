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Индийские танки не выдержали условий высокогорья
А для Т-72 это не проблема
Индийское военное командование перебросило танки Т-72 в высокогорный регион Ладакх на границу с Китаем. Эти боевые машины были выбраны потому, что индийские танки «Арджун» не выдержали условий высокогорья.
Издание «Военное обозрение» пишет, что средняя высота мест дислокации вооружённых сил Индии в указанном районе составляет 3900 метров. Самые высокие участки достигают 4400-4500 метров.
Журналисты пишут, что индийский основной боевой танк «Арджун» плохо показал себя при испытаниях в условиях среднегорья. А условий высокогорья он и вовсе не выдержал бы. В частности, у танков индийского производства возникают проблемы с устойчивостью работы двигателя при разреженном воздухе. Кроме того, «Арджуны» было тяжело поднять на протяжённом участке с уклоном более 30 градусов.
Танки Т-72 российской разработки, как сообщается, могут без проблем работать в горах.