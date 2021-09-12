Индийский и китайский истребители сравнили между собой

Индийский эксперт признал, что Пекин опережает Нью-Дели по части разработки самолётов. Сейчас Индия отстаёт от Китая по программе создания лёгкого истребителя для Военно-воздушных сил (ВВС). Оба новых самолёта впервые взлетели примерно в одно и то же время, но J-10 уже эксплуатируется, а AL Tejas (LCA) — нет.

В целом, по словам эксперта, оба истребителя являются высокотехнологичными и отвечают требованиям современности. Индийская программа отстала из-за «объективных трудностей». Указывается, что китайцы создали J-10 на базе израильского Lavi. А вот LCA Tejas якобы создавался с нуля.

Что касается технических характеристик самолётов, то в каких-то выигрывает китайский, в каких-то — индийский. При этом автор отмечает, что Индии всё равно стоит поспешить. Tejas Mark-1A уже уступает J-10C.