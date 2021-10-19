Индийских пограничников вооружат электрическим трезубцем

Наука и технологии
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Индийских пограничников вооружат электрическим трезубцемПосейдон качает головой
СМИ сообщили, что компания Apasteron по заказу Пограничных сил безопасности Индии разработала довольно странное оружие. Военных хотят оснастить электрическими трезубцем, палицей и перчатками.
В сети даже опубликовали видео, на котором демонстрируется работа оружия. Видно, что в трезубце и перчатках возникают искры. В рукопашном бое последними могли бы стать козырем. В целом, все эти образцы оружия выполняют функцию электрошокера. Они предназначены для «временного выведения противника из строя» в случае «ожесточенных столкновений». К сожалению, характеристики оружия не раскрываются. Мощность разряда не известна, но должна временно вывести из строя здорового и подготовленного человека.
Отмечается, что индийские пограничники задумались о таком вооружении после рукопашного конфликта с китайскими военными в Ладакхе в июне 2020 года. Тогда индийская сторона потеряла 20 человек, а 76 получили ранения.