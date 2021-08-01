Индийское правительство испугалось опасных уязвимостей в iPhone, iPad, Android и Windows

Специалисты бьют тревогу и советуют пользователям обновить iPhone, iPad, ноутбуки и компьютеры на Windows и Android-смартфоны на последнюю версию операционной системы. Дело в том, что Apple и Google уже выпустили патчи, устраняющие уязвимости. А Microsoft пока лишь заверила, что никто ещё не успел использовать «дыры безопасности».

Что касается iPad и iOS, то уязвимость в них активно эксплуатировалась. Она позволяла повредить память и затрагивала все iPhone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и iPad 5-го поколения и более поздние модели, iPad mini 4 и более поздние модели и iPod touch (7-го поколения).

Android-смартфоны пострадали от уязвимости в приложении Signal. А вот «дыра» в Windows позволяет хакеру получить повышенные привилегии в системе.