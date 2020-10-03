Индия испытала гиперзвуковую тактическую ракету

Как пишет «РИА Новости», ракета может поражать цели на расстоянии около 800 километров. «Шаурья» планируют ввести в состав стратегических сил страны в дополнение к ещё одной ракете того же класса.

Согласно информации СМИ, ракета набирает гиперзвуковую скорость при приближении к цели, на последнем этапе запуска. Эта версия ракеты, как утверждается, легче и проще в эксплуатации по сравнению с существующей.

«РИА Новости» напоминает, что ранее Индия провела успешные испытания модернизированной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Она может поражать цели на расстоянии более 400 километров. Это на 100 километров больше, чем было раньше.