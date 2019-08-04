Индия купит у России ракеты и комплекты для сборки истребителей, несмотря на санкции США

Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на индийское издание AINonline, в октябре Индия и Россия начнут реализацию очередного контракта. Нью-Дели закупит 18 комплектов для сборки Су-30МКИ. Собирать их будут на предприятии в Нашике.

Также известно о крупном контракте на покупку Индией около тысячи российских ракет «воздух-воздух». Среди них будут примерно 300 Р-27, столько же Р-73E и 400 Р-77. Все эти сделки планируется провести в национальных валютах. Это станет барьером для внешних попыток препятствовать их осуществлению.