Индия начала соревноваться с Россией и США по части гиперзвукого оружия

Анонимные источники из правительства сообщают, что скоро будет введена в эксплуатацию специальная аэродинамическая труба для испытаний ракет. Они также заявили, что «гиперзвуковая боевая система — это одна из многих базовых технологий, которые мы серьёзно изучаем». При этом гиперзвуковое оружие источники назвали оружием «следующего поколения».

Журналисты отмечают, что гонка в данной сфере набирает обороты. Пока основными участниками «гиперзвуковой холодной войны» выступают Китай, Россия и США. По мнению экспертов, Пекин и Москва, уже доказали наличие у них гиперзвукового оружия. Теперь к гонке хочет присоединиться и Индия.