Индия объяснила выбор российского вооружения вместо американского

Как пишет портал moneycontrol.com, Вооружённые силы Индии покупают системы С-400 потому, что аналогичные комплексы есть на вооружении у Китая. Военные хотят лучше изучить тактически-технические характеристики «Триумфа». Таким образом, оборонные цели здесь не являются ведущими.

Согласно информации журналистов, Индия будет тестировать способность родных истребителей четвёртого поколения Rafale проникать в воздушное пространство Китая, которое охраняется комплексом C-400.

Кроме того, портал пишет, что отказ индийских вооружённых сил от создания на базе Су-57 истребителя пятого поколения совместно с Россией серьёзно ударил по российской промышленности.