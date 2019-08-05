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Индия откажется от российских вертолётов и заменит их собственными

Потратит на это очень много денег
Индия решила начать разработку собственного вертолёта на замену российским Ми-17 (Ми-8). Потратить на это стране придётся до 10 тысяч крор рупий (около 92 миллиардов рублей).

Индия рассчитывает, что новые вертолёты не только заменят старые на вооружении у Военно-воздушных сил (ВВС), но и смогут быть отправлены на экспорт. Индийское издание The Economic Times, на которое ссылается «Военное обозрение», отмечает, что это крупнейший проект по созданию вертолёта в стране. Но сначала его должно одобрить правительство.

Аппарат может получить название IMRH. Это будет 12-тонный вертолёт вместимостью до 24 человек. Использовать его хотят для транспортировки, десантирования и выполнения операций на море.

Экспортная модификация Ми-8 — Ми-17 — также многоцелевая.

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