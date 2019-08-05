Индия отключает интернет и выгоняет туристов для борьбы с сепаратистами

Правительство хочет разделить штат на две союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Этот статус не предполагает самоуправления для территорий. Управлять ими будут напрямую федеральные власти.

Помимо введённых ограничений для интернета в штате теперь запрещено собираться группами более четырёх человек, закрыты образовательные учреждения, на территорию прибывает всё больше силовиков. Министра штата и главу оппозиции поместили под домашний арест.

Именно Джамму и Кашмир стали в своё время причиной индо-пакистанского конфликта, который длится до сих пор. Полная или частичная принадлежность территории штата Индии оспаривается Пакистаном, а среди его жителей есть сторонники присоединения к Пакистану.

Фото: Business Insider